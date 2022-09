Incendio a Gessate, capannone avvolto e devastato dalle fiamme

Un incendio sta devastando il capannone della Csc Italia al civico 100 di via Monza a Gessate (hinterland nord-est di Milano). Il fatto è stato reso noto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Le fiamme sono divampate intorno alle 5 del mattino di mercoledì 7 settembre e stanno distruggendo la sede dell'azienda che si occupa della fornitura di servizi Pos alle banche. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con 7 squadre e diversi mezzi.

Tutti i 5mila Pos stoccati all'interno della struttura sarebbero danneggiati e inutilizzabili, secondo quanto trapelato. L'incendio è stato dichiarato spento intorno alle 9 del mattino, anche se persistono dei piccoli focolai sotto le macerie della struttura e sono in corso le attività di smassamento. Attualmente i pompieri stanno valutando la stabilità dell'edificio. Non si sono registrati feriti e non è chiaro cosa abbia innescato l'incendio, sul caso sono in corso accertamenti di carattere tecnico.