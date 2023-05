Incendio in centro a Milano: fiamme devastano un'agenzia, due feriti

Due uomini feriti e un ufficio distrutto. È il bilancio di un incendio divampato in un'agenzia di noleggio auto al civico 3 di piazza De Angeli a Milano nella serata di lunedì 1° maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 20, come appreso da MilanoToday. L'esatta dinamica di quello che è accaduto è al vaglio dei carabinieri e dei vigili del fuoco, sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione le lingue di fuoco sarebbero divampate in seguito a un'esplosione.

Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando provinciale di Milano con diversi mezzi che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la galleria commerciale in cui si trova l'agenzia. Due persone, due uomini di 41 e 52 anni, sono stati rimasti intossicati. Entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso del Niguarda: il primo in codice rosso, in giallo il secondo. Entrambi erano coscienti. Uno dei due feriti è il titolare, il secondo un suo amico.