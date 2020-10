Milano, incendio nella notte in via De Marchi: fiamme devastano magazzino abbandonato

Incendio in via Emilio De Marchi a Milano (zona Greco) nella notte tra domenica e lunedì 26 ottobre. Le fiamme, come appreso da MilanoToday, sono divampate poco prima di mezzanotte e mezza all'interno di un edificio abbandonato al civico 68.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con diversi mezzi le fiamme sono state domate nel corso della notte; l'ultimo mezzo ha fatto rientro in caserma intorno alle 3 del mattino. Sul posto anche le ambulanze del 118 ma fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo, non è escluso che le lingue di fuoco siano nate da un rogo di qualche senzatetto che vive nell'area abbandonata. Gli agenti della questura di Milano stanno svolgendo accertamenti sul caso.