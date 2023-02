Grosso incendio in un deposito a pochi metri dalla caserma dei pompieri

Un grosso incendio ha coinvolto un deposito bancali a Pieve Emanuele (Milano) in via Nilde Iotti, in queste ore.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo. Grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco - che hanno la caserma nella stessa via - le fiamme sono state contenute e si è evitato che si propagassero nei capannoni vicini. Sul posto 7 mezzi dei pompieri, il 118 Areu e i carabinieri di Pieve Emanuele.

La struttura ha subìto gravi danni e sarà inagibile, ma nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.