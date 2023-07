Incendio in un deposito: sul posto i vigili del fuoco

Incendio in un deposito e vigili del fuoco in azione. L'episodio nel pomeriggio di martedì 11 luglio, poco prima delle 16, in via Milano a Magenta, hinterland ovest della città.

Sul posto, in via preventiva, anche un'ambulanza del 118. A bruciare diversi materiali, tra cui anche alcuni mobili, che erano all'interno della struttura. Il rogo, scoppiato nel capannone all'interno di un cortile, è stato domato velocemente da una squadra dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende, non ci sarebbero feriti.