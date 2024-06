Incendio a Milano, bruciano rifiuti in una discarica abusiva

Un muro di fuoco con fiamme alte oltre tre metri e una acre colonna di fumo nero alimentata da una montagna di rifiuti. Incendio in via Campazzino a Milano (zona Sud della città) nella notte tra sabato e domenica 16 giugno, dove un rogo ha interessato una discarica abusiva.

Il fuoco è divampato intorno alle 23.30, praticamente poco dopo il fischio finale dell’esordio europeo dell’Italia contro la nazionale albanese. Le fiamme hanno coinvolto diversi quintali di spazzatura ammassata in un’area non lontano a un’azienda dismessa. Sul posto sono intervenuti sette mezzi dei vigili del fuoco che prima hanno circoscritto l'incendio evitando che potesse estendersi ed alimentarsi con altro materiale, successivamente sono intervenuti i mezzi di movimento terra che hanno spostato fisicamente i cumuli di rifiuti. Le operazioni di spegnimento sono terminate intorno alle 4 del mattino. Le fiamme hanno incenerito rifiuti di varie tipologie tra cui copertoni, materiale plastico, legno e materassi.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato le fiamme e sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Non si registrano feriti o persone intossicate. In via Campazzino sono intervenuti anche i tecnici dell’agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) che hanno effettuato campionamenti dell’aria con la strumentazione portatile. Dall’agenzia hanno puntualizzato che non sono stati riscontrati valori apprezzabili.

Non è la prima volta che si verificano incendi nell’area di via Campazzino. L’ultimo era avvenuto nel febbraio di quest’anno, mentre nel marzo del 2019 aveva preso fuoco un’area in cui erano stoccate diverse tonnellate di rifiuti. Quest’ultimo si era sviluppato con le stesse modalità, sempre di notte. Sempre tra sabato e domenica.