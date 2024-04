Incendio alla piattaforma ecologica: è doloso

Incendio doloso a Nerviano nel tardo pomeriggio di venerdì 5 aprile. Le fiamme sono scoppiate intorno alle otto meno dieci presso la piattaforma ecologica di via Bergamina, per l'esattezza vicino all'ingresso dell'area, dove si trova una struttura adibita a ufficio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo.

In base ai primi rilievi effettuati dagli stessi pompieri, si sarebbe trattato di un gesto doloso. In via Bergamina è arrivato anche il responsabile della Gesem, la società che ha in appalto la gestione dei rifiuti per conto del Comune. Obiettivo, verificare i danni occorsi.

Da quanto si apprende, l'area è provvista di un impianto di video sorveglianza "puntato" sull'ingresso principale. I carabinieri di Nerviano hanno acquisito le immagini e indagano.