Grosso incendio in una ditta: 19 persone in ospedale

Un grosso incendio è divampato in una ditta lungo la via Emilia, a Guardamiglio, nel lodigiano. L'azienda coinvolta è la Univel Castagna. Al momento del rogo, scoppiato poco prima delle 11 di martedì, dentro la struttura c'erano 36 persone. Molte di loro, 17, non sono rimaste coinvolte direttamente nell'evento in quanto si trovavano in spazi diversi dal luogo di propagazione dell'incendio. Meno fortunate altre 19 persone, soccorse dai vigili del fuoco e dal personale sanitario. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.

Uno dei feriti, in particolare, aveva ustioni al braccio e alla gamba. È stato trasportato con l'elisoccorso presso l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Tutti gli altri pazienti sono stati trasferiti via terra negli ospedali di Piacenza (tre), Lodi (tre), Codogno (tre) e Cremona (otto). Presentavano sintomi da intossicazione e, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, sono stati soccorsi in codici giallo e verde (i meno gravi). Il 118 ha lavorato sul posto con molte ambulanze, automediche e l'elicottero.

Oltre al personale sanitario e ai vigili del fuoco (con squadre di Lodi, Casalpusterlengo e Piacenza), al civico 1 di via Emilia sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Codogno, la prefettura e l'Ats di Lodi. Resta ancora da comprendere come si sono innescate le fiamme: da una primissima ricostruzione l'incendio sarebbe partito da un rotocalco di stampa industriale. La Univel Castagna si occupa infatti di imballaggi e packaging per il settore alimentare.