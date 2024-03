Maxi incendio a Truccazzano, dal cibo alle attività all'aperto: tutti i divieti

Fiamme ormai spente, allarme ancora in atto. Resta alta la paura a Truccazzano, teatro mercoledì sera di un impressionante incendio che ha distrutto una ditta di via Guido Rossa che si occupa di logistica e stoccaggio di materiale plastico. Il rogo, dopo oltre 24 ore, è stato ormai contenuto ma adesso è il momento dell'analisi sull'aria - iniziate già nelle ore immediatamente successive alle fiamme - che dovranno certificare la presenza o meno di inquinanti.

Fino a sabato sera almeno, come reso noto dallo stesso comune di Truccazzano, restano validi i consigli forniti da Arpa alla cittadinanza. E quindi: "Tenere le finestre chiuse, evitare attività all'aperto, non consumare prodotti dell'orto". Sul tema giovedì sera il sindaco Franco De Gregorio ha firmato ed emanato un'ordinanza specifica in cui vengono stabiliti i divieti da rispettare nel raggio di un chilometro dal punto del rogo.

Nel documento sindacale vengono sanciti il "divieto di raccolta e consumo ortaggi, divieto di pascolo, divieto di allevamento all'aperto con razzolamento di animali da cortile, divieto di utilizzo di foraggi e cereali coltivati destinati agli animali".

Nel pomeriggio di giovedì i vigili del fuoco - 17 le squadre impegnate in tutto - hanno fatto sapere che stavano "lavorando sul ‘raffreddamento’ dell'area anche attraverso l'utilizzo di base schiumogena al fine di soffocare fumi e calore". L'incendio - verosimilmente partito da alcuni lavori che erano in atto sul tetto - ha praticamente distrutto il capannone di circa 5mila metri quadrati e ha causato una densissima nube di fumo che ha complicato il lavoro dei caschi rossi. Qualche ora prima Arpa aveva spiegato che "proseguono i rilievi con strumentazione portatile per tenere monitorata la componente aria". I risultati degli esami sono attesi nel giro di qualche ora.