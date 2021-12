Milano, accoltella la ex, le incendia casa e si ferisce con l'acido

Prima ha accoltellato la sua ex con un cacciavite. Poi si è barricato nell'appartamento a cui ha appiccato il fuoco e intanto si è ferito con dell'acido muriatico. L'accaduto nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre, intorno alle 16, in via dell'Arcadia, zona Gratosoglio.

La vittima, una 56enne filippina, ha suonato alla porta della vicina di casa per chiedere aiuto, presentandosi con le braccia ferite a causa dei colpi inferti con un cacciavite e il volto tumefatto per via delle botte. Nel frattempo l'aggressore, un coetaneo della donna, che conviveva ancora con lei nonostante la loro relazione fosse finita, si è barricato nell'abitazione, ha cercato di incendiarla e nel frattempo si è procurato lesioni con l'acido.

Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato, i vigili del fuoco e il 118. I caschi rossi hanno domato le fiamme; mentre i soccorritori hanno prestato le prime cure sia alla vittima sia all'aggressore, per poi trasportarli entrambi in ambulanza, in codice giallo, rispettivamente all'ospedale Humanitas di Rozzano e al San Carlo di Milano.

In base a quanto ricostruito dalla questura, la violenta aggressione si è consumata al culmine di una lite scoppiata tra l'uomo e la donna perché lui - il quale si trovava sotto l'effetto dell'alcol - sarebbe stato ingelosito da una precedente relazione di quest'ultima.

La vittima stava dando ospitalità al 56enne nonostante la loro storia sentimentale fosse già finita da diversi mesi. L'uomo, che si trova ancora in ospedale, risponde di lesioni e incendio doloso. Dovrebbe essere arrestato non appena dimesso.