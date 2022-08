Donna morta in un incendio a Milano

Una donna italiana di 82 anni è stata ritrovata morta, carbonizzata, all'interno di un appartamento in via Savona, zona Giambellino a Milano. A fare la scoperta sono stati i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio che ha devastato l'abitazione. Il rogo, secondo quanto riportato dalla centrale operativa del Comando provinciale dei pompieri di Milano, è scoppiato dopo le 7 di lunedì. In fiamme una casa al sesto piano di un condominio al civico 103.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118. Per il momento non è noto il motivo che ha fatto divampare il rogo: secondo le prime ipotesi fornite dalla questura, le fiamme potrebbero essere partite da una sigaretta dimenticata accesa (la donna era una fumatrice) o dal surriscaldamento di un cellulare lasciato in carica durante la notte. Le indagini sono in mano al Nucleo investigativo dei vigili del fuoco.