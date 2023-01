Casa a fuoco: morta una donna

Una signora è rimasta vittima del rogo scoppiato nella sua abitazione. L'incendio nella mattinata di domenica 1° gennaio a Vigevano (Pavia), tra via Raffele e via Ferrari.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e le ambulanze di Ata soccorso. Purtroppo per la donna, un'anziana di 90 anni, non c'era già più nulla fare.

La casa era particolarmente piena di oggetti ed è forse per questo che il rogo si è sviluppato molto velocemente. Ancora da accertare le cause che l'hanno provocato. Le fiamme non hanno raggiunto altri edifici.