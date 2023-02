Incendio in centro a Milano, distrutta una 500 Enjoy

Una 500 della flotta Enjoy è stata distrutta da un incendio in via Vincenzo Bellini a Milano (zona Porta Monforte) nella notte tra venerdì e sabato 11 febbraio.

L'incendio è divampato intorno alle 3, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Le lingue di fuoco sono state domate da un'autopompa nel giro di qualche minuto e Non si segnalano particolari danni se non all'auto interessata dal rogo. Per il momento non sono ancora chiare le cause che hanno fatto scatenare l'incendio, sul caso sono in corso accertamenti.