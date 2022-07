Un incendio e del fumo nella metro m4: l'esercitazione di pompieri e Atm

Un convoglio invaso dal fumo, provocato da un incendio, con a bordo alcuni passeggeri bloccati in una carrozza. La scena se la sono trovati davanti i vigili del fuoco di Milano ma per fortuna era un'esercitazione. Pompieri e personale dell'Atm, l'Azienda dei trasporti milanese, sono stati impegnati sulla nuova linea metropolitana M4 di prossima apertura, tra le stazioni Repetti e Linate.

"L'iniziativa è servita, oltre che per far conoscere i luoghi della nuova metropolitana al personale di soccorso, anche per cercare una sintesi nel coordinamento tra i vari enti", spiegano i vigili del fuoco che hanno simulato l'evacuazione dei passeggeri.

Oltre al personale dei pompieri e Atm erano presenti tutti gli enti che possono essere impegnati in una azione di soccorso. Nel corso della manovra sono stati ipotizzati due scenari, in particolare i vigili del fuoco hanno potuto testare le proprie procedure durante l’evacuazione di un convoglio invaso di fumo e nel soccorso di persone rimaste bloccate sempre all’interno di una vettura.

Il comando dei vigili del fuoco di Milano, nell'occasione ha messo sul campo 4 automezzi di nuova generazione e una ventina di uomini appartenenti ai nuclei specializzati delle varie sedi di servizio del capoluogo lombardo.