Esplosione e incendio in casa: grave una donna, in ospedale anche i 3 figli

Il botto, poi le fiamme. Una donna di 49 anni, di Milano, è rimasta ferita sabato intorno alle 20.30 a causa di una esplosione avvenuta in un'abitazione di via Provinciale a Imperia, in Liguria, dove si trovava insieme ai suoi tre figli, un neonato di 17 giorni e i due fratellini di 3 e 4 anni.

La 49enne, stando a quanto appreso, avrebbe riportato ustioni di primo grado al viso e alla mano ed è stata ricoverata in ospedale: le sue condizioni sono delicate, ma non sarebbe in pericolo di vita. In pronto soccorso anche i tre bimbi, che sono rimasti comunque praticamente illesi.

L'esplosione ha praticamente sventrato l'appartamento, tanto che le macerie hanno invaso la strada. Al lavoro per ore i vigili del fuoco, cui spetterà anche il compito di ricostruire l'accaduto. L'ipotesi più probabile è che si sia verificata una fuga di gas che ha innescato lo scoppio e il successivo incendio.