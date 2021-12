Cerca di dar fuoco al palazzo di Generali per una vendetta d'amore: piromane ferita nell'esplosione

Il boato della deflagrazione, una donna a terra - con ferite gravi - e accanto a lei due taniche di benzina. Mattina di Natale di paura a Milano, teatro di un incendio e un'esplosione che si sono verificati in un palazzo di proprietà di Generali in via Benigno Crespi, in zona Maciachini.

L'allarme, stando alle primissime informazioni apprese, è scattato pochi minuti prima delle 5. I vigili del fuoco hanno individuato il rogo al piano -1 dell'edificio, che ospita soltanto uffici di assicurazioni e per questo era vuoto. Una volta lì, i caschi rossi hanno trovato una donna ferita e hanno quindi chiesto l'intervento di Areu, che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica.

La piromane e la vendetta d'amore

La vittima, una 43enne brasiliana, nel rogo ha riportato ustioni serissime al volto e nell'esplosione traumi agli arti superiori e inferiori: è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda in condizioni delicate.

Dai primi rilievi svolti dai tecnici dei pompieri e dalla polizia, appare evidente la matrice dolosa del rogo. Sul luogo dell'incendio sono infatti state trovate due taniche di benzina: la deflagrazione, secondo i primi accertamenti, potrebbe essere stata innescata proprio dai vapori del carburante.

È verosimile che la mano dolosa sia proprio quella della 43enne, che lavora nel palazzo come addetta alle pulizia. Pare che dietro il gesto della donna ci sia una sorta di ripicca per motivi sentimentali. La piromane, che non è in pericolo di vita, avrebbe quindi cercato di dar fuoco al palazzo appiccando il rogo nei locali tecnici per vendetta nei confronti di qualcuno che evidentemente lavora nella struttura. L'edificio non ha comunque riportato danni strutturali.