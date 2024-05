Monopattino elettrico esplode nel box

Esplosione a Bollate (Milano) in un box. È successo venerdì pomeriggio in via Montrasi al civico 1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco milanesi con 4 mezzi del comando provinciale e una ventina di uomini, al lavoro anche per compiere gli accertamenti sulla dinamica esatta dell'incidente.

L'ipotesi più plausibile è che l'esplosione sia stata causata dalla batteria di un monopattino elettrico parcheggiato all'interno. Nessuno è rimasto ferito.