Incendio nel parcheggio sotterraneo dell'Esselunga di Legnano

Un'auto è stata avvolta e distrutta dalle fiamme nel parcheggio sotterraneo dell'Esselunga delle Gallerie Cantoni a Legnano nella mattinata di venerdì 19 novembre.

L'incendio è divampato intorno alle 7:30, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La cliente a bordo dell'auto è stata estratta da alcuni passanti a cui hanno dato man forte diversi dipendenti della struttura; successivamente sono intervenuti i pompieri del distaccamento cittadino che hanno domato le fiamme.

Fortunatamente non si sono registrati né feriti né intossicati, il parcheggio della struttura è rimasto chiuso per circa un'ora per permettere le verifiche strutturali e successivamente è stato riaperto.