Incendio negli uffici: salvata addetta alle pulizie bloccata sul balcone

Un incendio è divampato all'interno degli uffici della Euroclone, azienda biomedica che ha sede in via Figino a Pero, nella serata di lunedì 13 marzo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 20 da un armadio dell'impianto elettrico. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo e tratto in salvo una addetta alle pulizie che, a causa del fumo all'interno della palazzina, era rimasta bloccata sul balcone.

In via Figino sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rho e il 118. Non si registrano né feriti né intossicati. Quando è divampato l'incendio lo stabile (che ospita il quartier generale dell'azienda) era pressoché vuoto ed erano in corso le operazioni di pulizia.