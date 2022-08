Quattro incendi negli ex studios: 2 senzatetto in salvo

Quattro incendi scoppiati in ognuno degli altrettanti piani dell'edificio. È accaduto nella tarda serata di martedì 30 agosto negli ex studios di registrazione di via Marco Fabio Quintiliano, 40, periferia est di Milano. Dopo che intorno alle 23.30 è stato lanciato l'allarme, sul posto sono accorse sei squadre dei vigili del fuoco, i quali hanno messo in salvo due senzatetto rimasti all'interno.

Il palazzo degli ex Morning Studios, dove hanno registrato artisti come Depeche Mode, Robert Palmer e Ivano Fossati, è abbandonato dal 1998 e costituisce un rifugio per persone indigenti. Per fortuna martedì sera la maggior parte di loro era evacuata spontaneamente accorgendosi delle fiamme. Soltanto due persone, che si trovavano ancora nella struttura ma che non erano rimaste intossicate, sono state accompagnate fuori.

I vigili del fuoco, poi, hanno lavorato fino alle 4 di notte per spegnere i roghi, con tutta probabilità di origine dolosa, visto ve ne era uno per piano. Il lavoro è stato reso più difficile dal fatto che molti locali erano chiusi con catene e lucchetti e i caschi rossi li hanno dovuti forzare uno a uno per controllare che nessuno fosse rimasto all'interno del palazzo. Sul posto anche 118, in via precauzionale, e forze dell'ordine, che hanno effettuato gli accertamenti per capire meglio la dinamica dell'accaduto.