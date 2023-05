Incendio in fabbrica abbandonata, grossa nuvola di fumo

Incendio nel pomeriggio di mercoledì 24 maggio a Parabiago, nell'Alto milanese. È successo intorno alle 18. Le fiamme sono divampate all'interno di una fabbrica abbandonata in via De Amicis, la ex Colette. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con mezzi dai distaccamenti di Inveruno, Legnano e Rho. Presente anche la polizia locale di Parabiago e i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, a bruciare sarebbe stato materiale plastico, ma anche scarti di lavorazione. Non è ancora chiaro come mai questo materiale si trovasse sul luogo: è in corso una ricognizione per capire meglio il contesto. A causa dell'incendio, si è alzata una grossa nuvola di fumo (visibile anche a distanza).