Le scintille in un'officina, poi l'incendio che ha ucciso la famiglia Tollardo

Prima le scintille, poi il muro di fuoco che ingloba e si alimenta con quello che trova attorno a sé, la colonna di fumo nerissimo che sale per la tromba delle scale, invade le case e uccide. È tragico il bilancio dell’incendio divampato in via Fra Galgario a Milano nel tardo pomeriggio di venerdì 14 giugno, che ha distrutto una famiglia intera: Silvano Tollardo, la moglie Carolina De Luca e il loro figlio Antonio.

Secondo una primissima ricostruzione, tutto sarebbe iniziato poco dopo le 18:30 quando, nell’officina al piano terra del palazzo al civico 8, durante una lavorazione su una Volkswagen in riparazione. Qualche scintilla ha dato inizio al rogo. Uno dei lavoratori ha cercato di spegnerlo con un estintore, ma non è bastato. In pochi attimi le fiamme hanno inglobato attrezzatura e materiali. L'ossigeno ha alimentato l'incendio, propagandosi fino al terzo piano dell’edificio, dove abitava la famiglia Tollardo, rimasta intrappolata dal fumo.

La prima squadra a intervenire è stata un’autopompa del distaccamento di via Sardegna; in pochi minuti ne sono arrivate altre sette. I pompieri si sono subito attivati su due fronti: circoscrivere l’incendio ed evacuare lo stabile. Quasi tutti i residenti sono riusciti a mettersi in salvo, tranne la famiglia Tollardo, sorpresa e uccisa dal fumo nero visibile a chilometri di distanza. Quando i pompieri hanno sfondato la porta dell’appartamento, li hanno trovati in arresto cardiaco e privi di sensi. Li hanno portati all’esterno, dove il personale dell’Areu ha provato a rianimarli, ma è stato tutto inutile.

L’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto sei ambulanze e tre automediche. Quattro persone sono state accompagnate nei pronto soccorso di Milano: tre in codice verde (un uomo di 56 anni e due donne di 89 e 68 anni) e un 39enne ferito da alcune ustioni in codice giallo al Policlinico. I primi due piani del palazzo erano vuoti al momento dell’incendio, altrimenti il bilancio sarebbe stato peggiore.

Sul caso stanno lavorando i vigili del fuoco investigativo antincendio e del nucleo di polizia giudiziaria. Sul luogo della tragedia erano presenti anche la polizia locale e gli agenti della questura, che hanno collaborato per chiudere le strade e consentire ai caschi rossi di lavorare in sicurezza. In serata sono arrivati sul posto il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, il comandante della polizia locale Marco Ciacci e l’assessore alla sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli.

La procura di Milano aprirà un fascicolo per omicidio colposo, disastro e incendio colposo. Il titolare dell’officina verrà iscritto nel registro degli indagati a sua garanzia.