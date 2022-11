Incendio in centro a Milano: fiamme nella maison di Ferragamo

Incendio nel negozio di Ferragamo a Milano, al civico 12 corso Matteotti, nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre. Le fiamme, subito circoscritte, hanno interessato alcuni scatoloni al piano -1 della maison. Sul posto sono intervenuti sia i vigili del fuoco che gli agenti della polizia locale, fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sono stati gli stessi dipendenti a spegnere le fiamme prima che potessero espandersi a tutto il piano. I vigili del fuoco hanno aiutato a uscire dall'edificio alcuni impiegati del brand che si trovavano ai piani superiori e che erano rimasti bloccati dalla densa coltre di fumo.

Per permettere le operazioni dei vigili del fuoco la polizia locale ha chiuso al traffico Corso Matteotti per circa 15 minuti. Ancora non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme, sul caso sono in corso accertamenti.