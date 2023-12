Incendio in un negozio di ferramenta nel Milanese

Incendio in una palazzina di due piani a Corbetta (Milano). Si tratta di una struttura adibita a negozio di ferramenta. Le fiamma, secondo quanto comunicato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, sono scoppiate pochi minuti prima delle 16 di venerdì, in via Breda 17.

Una ventina di pompieri, arrivati dalle sedi di Rho e di Corbetta, sono stati impegnati per spegnere le fiamme. Non ci sarebbero persone coinvolte in quanto i locali, al momento dello scoppio dell'incendio, erano chiusi.

Una volta spente le fiamme e messo in sicurezza l'area, si dovrà accertare l'origine dell'incendio.