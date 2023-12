Incendio a Fizzonasco, fiamme nel capannone di una ditta

Un incendio si è sviluppato all'interno del capannone della Entomit di Fizzonasco (azienda che si occupa di disinfestazioni) nella mattinata di martedì 5 dicembre.

Le fiamme si sono scatenate intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio di polizia locale e carabinieri, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano il rogo sarebbe partito da un'auto parcheggiata all'interno del capannone al civico 58 di via Salvo D'Acquisto.

La struttura è stata subito evacuata e non si registrano né feriti né intossicati. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco di via Messina, sul posto con quattro squadre. Le operazioni si sono concluse poco prima delle 13.30.