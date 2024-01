Fuga di gas nel museo in centro a Milano, evacuato l'edificio

Una fuga di gas all'interno del museo Costume Moda e Immagine in via Sant'Andrea, nel Quadrilatero della Moda di Milano, ha costretto i vigili del fuoco a evacuare la struttura. Il fatto si è verificato attorno alle 13 di domenica, come comunicato dai pompieri.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute presso il museo, all'interno di Palazzo Morando, per una fuga intercettata nell'androne del complesso museale. I soccorritori hanno evacuato una ventina di persone che in quel momento si trovavano nell'edificio. Non ci sarebbero persone intossicate.

Secondo una prima ricostruzione del Comando provinciale dei pompieri, la fuga di gas è stata intercettata nei pressi del locale caldaia. Presente anche il personale del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) per ripristinare le condizioni di sicurezza del museo. La polizia locale ha chiuso temporaneamente la circolazione nella strada.