Incendio in un condominio di viale Fulvio Testi: evacuati in centinaia

Dopo quello di via Zamagna, un altro incendio martedì 3 agosto è divampato nell'appartamento di un condominio di via Podgora 1 a Cinisello Balsamo (Milano), che affaccia su viale Fulvio Testi. È accaduto nella prima serata, quando sul posto sono accorsi diversi mezzi dei vigili del fuoco, allertati dal proprietario di casa, che per fortuna si trovava fuori, così come la sua famiglia.

Le alte fiamme hanno distrutto l'appartamento, al nono piano. Il rogo, poi, si è esteso anche all'abitazione al piano superiore, danneggiandola. Per fortuna non vi sono stati feriti. Ad accorrere, in via precauzionale, anche tre ambulanze. Il palazzo è stato fatto evacuare interamente, con centinaia di persone che sono scese in strada.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che, oltre a gestire il traffico per consentire l'arrivo dei soccorsi, hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire le cause dell'incendio, per il momento ancora da chiarire.