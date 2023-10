Fumo dalla grata della metro a Milano: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco al lavoro martedì pomeriggio in piazzale Maciachini a Milano. Verso le 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, un fumo denso si è sprigionato dalla grata che si trova a pochi passi dall'accesso alla metropolitana.

I pompieri - intervenuti con tre mezzi più un'unità protezione vie respiratorie - hanno chiuso parte della piazza e hanno domato il principio d'incendio. Sembra che le fiamme abbiano interessato alcuni cavi del gruppo elettrogeno. Nessun blocco né disagio per la metro gialla.

In mattinata scene simili si sono vissute nella stazione di Cordusio, sulla linea rossa. Lì, a causa di un principio d'incendio che ha interessato un macchinario del sistema di areazione, il fumo si è propagato nella stazione, tanto che è stato necessario svuotare un convoglio che era in banchina e sospendere la linea per una ventina di minuti.