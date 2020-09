Milano, incendio di un furgone nella notte in strada. Il proprietario ha un malore

Incendio di un furgone in strada a Milano nella notte tra sabato e domenica. E' successo in via Merano, una perpendicolare di viale Monza in zona Turro, vicino al rilevato della ferrovia.

Le fiamme sono scoppiate poco dopo la mezzanotte di domenica 13 settembre. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Milano, oltre all'ambulanza inviata dal 118 e ai carabinieri per i rilievi del caso.

Il proprietario del furgone, quando ha visto le fiamme distruggere il mezzo, ha accusato un lieve malore, ma non è stato necessario accompagnarlo in ospedale. Nessuno è rimasto ferito e non risultano altri mezzi danneggiati nei paraggi.