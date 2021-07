Danno fuoco a due furgoni per bloccare la strada e fuggire dopo il furto

Hanno commesso un furto in un'azienda. Poi, per sbarrare la strada e fuggire indisturbati, hanno appiccato il fuoco a due furgoni. È successo nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 luglio, tra le 3 e le 4, a Tribiano, hinterland sud est di Milano.

Ad essere stata derubata una ditta di logistica sulla strada provinciale 158 in via Cassino d'Alberi, dove sono stati asportati diversi telefoni cellulari, la cui quantità e il cui valore sono in corso di valutazione.

Poi, dopo il furto, è stato appiccato l'incendio dei due mezzi, messi di traverso sulla strada d'accesso all'azienda, per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine e consentire la fuga dei malviventi, che sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Sul posto sono accorsi una squadra dei vigili del fuoco di piazzale Cuoco, che ha lavorato per domare le fiamme e poi rimosso i due veicoli, i carabinieri di Paullo e quelli della Radiomobile di San Donato Milanese, ai quali sono affidati i rilievi e le indagini sull'episodio. I furgoni sono risultati rubati: il loro furto era stato denunciato lo scorso giugno.