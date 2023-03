Incendio in un edificio abbandonato nel Milanese

Un incendio ha interessato un edificio in disuso (ex uffici amministrativi di un'azienda ospedaliera) in via Carlo Forlanini 121, a Garbagnate Milanese (Milano). Le fiamme, divampate attorno alle 13 di venerdì, hanno distrutto alcuni rifiuti accumulati all'interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con tre mezzi per spegnere il rogo. Oltre ai pompieri sono arrivati anche i carabinieri di Garbagnate per cercare di capire l'origine delle fiamme. Per fortuna l'edificio era vuoto e non ci sono stati ustionati o intossicati.