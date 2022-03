Neonato di 7 mesi salvato dalle fiamme dell'incendio della sua casa

Un bambino di appena 7 mesi di vita è stato salvato dalle fiamme di un incendio scoppiato all'interno del proprio appartamento a Solaro (Milano), mercoledì pomeriggio. Il piccolo è stato portato in salvo dal personale dei vigili del fuoco di Garbagnate, arrivato sul posto con diversi mezzi.

L'abitazione, al quarto piano di un edificio di 6, è stata messa in sicurezza dal lavoro dei pompieri. Le fiamme non avrebbero raggiunto altre case e sarebbero state confinate. Insieme al piccolo il personale intervenuto ha salvato anche altre tre persone, nessuna di loro è in gravi condizioni. Le persone coinvolte sono risultate intossicate per via del fumo respirato. Sul posto è intervenuto anche il 118 con automedica e ambulanze.