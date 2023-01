Incendio a scuola: evacuate alcune classi del Girolamo Cardano

Alcune classi dell'istituto Gerolamo Cardano di via Natta a Milano (zona Lampugnano) sono state evacuate a causa di un principio d'incendio nella mattinata di mercoledì 18 gennaio.

Tutto è accaduto poco prima delle 12.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, hanno interessato un cestino dell'istituto e hanno alzato una densa cortina di fumo che ha invaso un'ala della scuola.

Diverse classi sono state evacuate e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento le fiamme e arieggiato i locali. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza ma fortunatamente non si sono registrati né intossicati né feriti. Sul caso sono in corso accertamenti.