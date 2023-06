Incendio a un capannone di imballaggi in legno: 9 mezzi dei pompieri sul posto

Un incendio è scoppiato a Gorgonzola (Milano) nel pomeriggio di sabato 10 giugno. Nessuno sarebbe rimasto ferito, secondo le informazioni raccolte.

Le fiamme sono scoppiate alle sei meno un quarto in un capannone pieno di imballaggi in legno che si trova in via Cascina Rafredo, non lontano dalla strada padana superiore. Sul posto, per spegnere l'incendio, nove mezzi dei vigili del fuoco.