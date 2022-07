Incendio all'hotel Bulgari di Milano, brucia la spa: evacuato il palazzo

Spa a fuoco e vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. Incendio all'hotel Bulgari, in via Fratelli Gabba, 7, zona Brera, verso le 13.15 di venerdì 22 luglio.

Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e un'ambulanza del 118. Ad essere soccorsa e trasportata all'ospedale, in codice verde, una donna.

(Vigili del fuoco e ambulanza sul posto, foto vvf)

Il rogo è scoppiato nella spa. al piano -1. In breve è stato domato, anche grazie al sistema sprinter attivo nell'hotel, evitando che si estendesse al resto del palazzo, che nel frattempo, in via precauzionale, era stato del tutto evacuato. In corso al momento la messa in sicurezza degli ambienti e i rilievi per ricostruire le cause dell'incendio.