Incendio in un hotel di lusso in Centro a Milano

Un incendio di leve entità ha interessato l'hotel Casa Baglioni in via Giardini, in zona Brera in Centro a Milano.

Le fiamme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale, sono divampate nel pomeriggio di venerdì. Hanno interessato il piano copertura e alcune parti elettriche della struttura.

Gli ospiti dell'elegante struttura ricettiva sono stati portati fuori dall'hotel dal personale stesso, ancora prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. No ci sono stati feriti, né intossicati.