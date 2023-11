Incendio in un hotel a Trezzo sull'Adda: all'interno 30 migranti

Incendio domenica pomeriggio in un hotel di Trezzo sull'Adda, nel Milanese. Nella struttura, stando a quanto appreso, erano presenti una trentina di migranti.

L'allarme è stato dato poco dopo le 15.30. Il rogo si è sviluppato all'interno dell'Hotel Longobardo, che si trova in viale Lombardia. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno poi domato il rogo.

I trenta stranieri che erano ospitati nell'hotel sono stati evacuati. Tra loro ci sarebbe un intossicato accompagnato in ospedale, in condizioni non gravi. Ancora sconosciute al momento le cause del rogo.

Le fiamme sarebbero partite all'interno di una stanza del primo piano - al momento dichiarato inagibile - e il fumo si sarebbe poi propagato nel resto della struttura.