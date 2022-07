Scoppia un incendio nella sua casa: uomo si ustiona in modo grave

Ustioni al volto e una grave intossicazione. Un 50enne è stato soccorso domenica mattina a Rho (Milano), dopo un grave incendio scoppiato all'interno di un appartamento in via Cesare Pavese 16, nelle case comunali.

Poco dopo le 6, quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere il rogo. All'interno dell'appartamento è stato trovato l'inquilino. Il 50enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso per varie ustioni e un'intossicazione dovuta al fumo.

L'appartamento interessato dall'incendio è completamente inagibile. Le fiamme, grazie al pronto intervento dei pompieri, non hanno interessato altre abitazioni del condominio. Ancora sconosciute le ragioni del rogo.