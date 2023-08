Piromane in azione a Milano: bruciati due cassonetti dell'immondizia

Due incendi uguali, uno a poche centinaia di metri dall'altro. Probabilmente accesi entrambi dalla stesso piromane. È quanto successo in via Masaccio e in via Filippo Carcano a Milano (zona Fiera) nella notte tra giovedì e venerdì 11 agosto.

Il primo rogo, in via Masaccio, è divampato intorno alle 2.30 e ha interessato un cassonetto dell'immondizia (le fiamme hanno anche danneggiato parte di un'auto in sosta), tutto è stato domato dai vigili del fuoco. Qualche minuto dopo, in via Filippo Carcano (circa un chilometro da via Masaccio), un altro incendio ha distrutto un altro cassonetto dell'immondizia.

Mentre aspettava l'arrivo dei pompieri una residente ha cercato di spegnere le fiamme, ma si è provocata ustioni di secondo grado al piede. Nulla di grave fortunatamente, la donna ha rifiutato di essere accompagnata in ospedale per accertamenti. La donna, tuttavia, ha riferito ai poliziotti di aver visto una persona, decritta come un uomo, scappare poco prima che divampasse l'incendio. Sul caso sono in corso accertamenti.