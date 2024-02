Incendio alle porte di Milano, bruciano due camion dei rifiuti

Incendio a Novate Milanese nel pomeriggio di domenica 11 febbraio: due compattatori dell’Amsa parcheggiati in via Eugenio Curiel sono stati avvolti e devastati dalle fiamme. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il rogo è divampato poco dopo le 15.40, come appreso da MilanoToday. Sul posto sono intervenuti i pompieri con diversi mezzi che hanno spento le fiamme. Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato l’incendio, sul caso sono in corso accertamenti. Entrambi i mezzi erano parcheggiati in strada e non hanno effettuato il servizio di raccolta rifiuti nella giornata.