Milano, un altro incendio nell'area sgomberata

Dopo il rogo scoppiato nel pomeriggio di martedì 5 aprile in via Cardinale Tosi, nella stessa zona, intorno alle 20, c'è stato un altro incendio. A prendere fuoco, questa volta, è stata una zona della baraccopoli che è già stata sgomberata, ma dove ancora non sono state tolte sterpaglie e case di fortuna.

I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locali sono dovuti intervenire di nuovo nell'area in piazza d'Armi, che nel corso della giornata di lunedì era stata sgomberata dalle occupazioni abusive. Nel secondo rogo sono bruciati soprattutto rifiuti, creando comunque molto fumo. Nessuno sarebbe rimasto intossicato.

Per entrambi gli incendi rimangono ignote le cause e le eventuali origini dolose. Sul caso sono in corso verifiche. Sul terreno da anni c'erano baracche e orti abusivi, oltre che una sorta di discarica a cielo aperto.