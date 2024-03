Due auto e un locale avvolti e devastati dalle fiamme: fermato un 54enne

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Sesto. Secondo quanto emerso sarebbe il piromane che nella serata di lunedì 15 Gennaio avrebbe appiccato le fiamme a due auto, un negozio e al dehor di un bar nelle vie Picardi e Giusti di Sesto San Giovanni.

I detective della locale di Sesto, aiutati dai colleghi di Cinisello Balsamo, sono arrivati a lui attraverso le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Gli occhi elettronici hanno “consentito di riprendere parzialmente le azioni dell'uomo e individuare un suo secondo tentativo di appiccare il fuoco al dehor di una attività commerciale in via Giusti, ma in questo caso l'intervento di coraggiosi cittadini che hanno spento le fiamme ha evitato il peggio - ha puntualizzato il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano -. Sulle immagini registrate dalle telecamere i nostri agenti hanno svolto indagini certosine che hanno permesso di identificare con certezza l’autore e deferirlo all’Autorità Giudiziaria”.

Sulle scrivanie della polizia locale sono finiti altri dossier relativi a incendi nel nord Milano. Sul caso sono in corso accertamenti, fanno trapelare dal comando.