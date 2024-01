Incendio a Milano, fiamme sul tetto di un palazzo di via Bodio

Un incendio ha interessato il tetto di un palazzo al civico 16 di via Luigi Bodio a Milano (zona Farini) nella mattinata di martedì 23 gennaio.

Le fiamme si sono scatenate poco prima delle 8, come riferito dai vigili del fuoco della centrale operativa di via Messina. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi che hanno prontamente domato il rogo. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati e non è stata necessaria neanche l’evacuazione del palazzo. Le operazioni sono terminate intorno alle 9.30.

L’incendio, stando a quanto riferito, si è sviluppato su un tetto dotato di pannelli fotovoltaici. Non è ancora chiaro cosa lo abbia innescato. Sul caso sono in corso accertamenti.