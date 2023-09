Incendio a Gorgonzola, fiamme nel tetto del condominio

Un incendio ha devastato il tetto di un condominio di quattro piani in via Enrico Mattei a Gorgonzola nel pomeriggio di lunedì 25 settembre. Non si registrano feriti, né intossicati. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.

Tutto è successo intorno alle 16.40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non è chiaro cosa ha innescato il rogo, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei pompieri. Sul posto sono intervenuti sette mezzi dei comandi di Milano e Monza.

Tutti gli abitanti del palazzo sono usciti autonomamente dagli appartamenti e fortunatamente non ci sono stati né feriti né intossicati. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuta anche un'ambulanza del 118 in via precauzionale.