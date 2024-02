Incendio a Milano, fiamme in un palazzo: arrivano i pompieri

Un incendio è scoppiato in un appartamento al primo piano di una palazzina al civico 12 di via Ciccotti a Milano (zona Affori) nel pomeriggio di giovedì 15 febbraio. Tutto è successo poco prima delle 15, fortunatamente non si sono registrati gravi danni grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Sul posto sono intervenute due autopompe, un’autoscala e un carro soccorso. Le fiamme sono state domate in pochi minuti “evitando il propagarsi ai piani superiori e inferiori dello stabile”, hanno precisato da via Messina.

Successivamente i caschi rossi hanno messo in sicurezza lo stabile. Non si registrano né feriti né intossicati. Il palazzo non è stato evacuato.