Incendio nell'allevamento: i pompieri a lavoro per domare le fiamme

Incendio nella mattinata di sabato a Robecco sul Naviglio, località Casterno, nell’hinterland ovest di Milano a pochi km da Abbiategrasso. Un fienile di circa 700 metri quadrati ha preso fuoco poco dopo le 8 in via Don Primo Mazzolari 13. Sul posto dieci squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

Secondo quanto riportato dai pompieri, non sarebbero rimasti coinvolti nell’incendio persone. Anche gli animali dell’allevamento non sono stati colpiti dalle fiamme. Il rogo ha distrutto l'intero casolare. I vigili del fuoco stanno cercando di domare l'incendio: le fiamme continuano a divampare a causa della presenza di fieno. Sul posto anche il personale del gruppo operativo speciale movimento terra.

I vigili del fuoco sono a lavoro per cercare di capire le cause del rogo. Il fatto è accaduto in un impianto lavorativo di una società agricola che si occupa di allevamenti per produzione di latte.