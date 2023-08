Incendio nel milanese, fiamme devastano un fienile

Un incendio ha avvolto e devastato un fienile di via Bazzana Inferiore ad Assago nella notte tra martedì e mercoledì 16 agosto. Le fiamme, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, sono state contenute nella mattinata, attualmente stanno iniziando le operazioni di smassamento.

Tutto è iniziato intorno alla 1 di notte e quasi immediatamente è scattata la chiamata al 115. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno iniziato a spegnere le fiamme, che nel frattempo si erano propagate anche a causa dell'alta infiammabilità del fieno.

Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e nella mattinata di mercoledì 16 agosto sono iniziate le operazioni di smassamento, operazione durante la quale, con pale meccaniche e "ragni meccanici", si separano dal mucchio varie parti ancora incandescenti e poi si spengono con acqua. Ignote, per il momento, le cause che hanno fatto divampare il rogo.