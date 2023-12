Auto prende fuoco all'improvviso nel parcheggio

Un'auto ha preso fuoco mercoledì mattina a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi. Lungo il tratto che conduce verso il capoluogo lombardo un veicolo è stato avvolto dalle fiamme bruciando velocemente.

Il mezzo era in sosta all'interno di un'area di parcheggio a ridosso del vialone a scorrimento veloce. Il rogo è stato notato da diversi automobilisti di passaggio e tra loro, in viaggio verso Milano, c'era anche la consigliera regionale monzese di Lombardia Migliore Martina Sassoli che ha immortalato l'incendio, postando le immagini.

Non risultano feriti e l'incendio - le cui cause al momento non sono ancora note - ha danneggiato una sola vettura.