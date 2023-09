Incendio in corte: prendono fuoco tre auto e il tetto di una cascina

Hanno preso fuoco nella notte tra lunedì e martedì tre auto parcheggiate all’interno di una corte privata a Cornaredo, nell'hinterland milanese. Le fiamme divampate si sono alzate tanto da arrivare a una cascina adiacente al cortile, che ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e 118.

L’incendio è scoppiato poco dopo le quattro di martedì mattina. All’interno di una corte, al civico 59 di via Cristoforo Colombo a Cornaredo, tre automobili, appartenenti agli inquilini dello stabile, hanno preso fuoco. Le fiamme hanno intaccato il tetto di un cascinale, senza però arrivare alle abitazioni della corte. Nessuna persona è stata coinvolta nel rogo.

Al lavoro quattro squadre con circa 20 vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme. I carabinieri sul posto per cercare di accertare le ragioni dell’incendio, che per ora non sono state rese note.