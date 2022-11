Incendio in un bar nella notte a Milano

Un bar di via delle Forze Armate, zona Baggio a Milano, è stato coinvolto in un incendio scoppiato nel corso della notte tra lunedì e martedì. Attorno alle mezzanotte sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate dai pompieri e per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.

In via delle Forze Armate sono arrivate anche diverse pattuglie della polizia locale e le volanti della polizia di Stato. Per il momento non è ancora nota la causa dell'incendio ma nessuna pista è esclusa e si indaga per comprendere meglio.